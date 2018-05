Nuovi luoghi segreti per Universo Assisi

Per l'edizione 2018 "Universo Assisi - A Festival in Secret Places", dal 21 al 29 luglio, amplia la sua proposta, con anteprime, esclusive e nuovi "luoghi segreti".

A presentare la rassegna dedicata alle arti contemporanee, in un incontro al Complesso ex Montedison di Santa Maria degli Angeli, sono stati il sindaco, Stefania Proietti, e il direttore artistico Joseph Grima. Tanti i nomi e gli appuntamenti in cartellone ci sono Michael Nyman, celebre per le sue composizioni che hanno dato vita alle colonne sonore di pellicole come Lezioni di piano, I misteri del giardino di Compton House e Gattaca, con il "Piano solo concert" sul sagrato dell'abbazia di San Pietro; Michele Placido che porterà in scena "Gloriosus Franciscus", opera unica prodotta in esclusiva, per "Universo Assisi"; la tappa italiana del tour dei Cie Toula Limnaios con "Workshop", uno spettacolo di danza contemporanea che l'ensemble terrà nella cripta di San Pietro.