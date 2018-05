Scuola Norcia "ambasciatrice" europea

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 25 MAG - L'istituto onnicomprensivo "De Gasperi Battaglia" di Norcia diventa "Scuola ambasciatrice" del Parlamento europeo. La targa è stata consegnata nell'ambito dei festeggiamenti per la Giornata dell'Europa, in cui si è ricordato il ruolo e la funzione che i giovani hanno all'interno del panorama europeo, in relazione al sistema di istruzione ed alle soluzioni di alternanza scuola-lavoro.

Il riconoscimento nasce dal fatto che l'Istituto nursino si è fatto promotore del progetto di creare una rete degli istituti scolastici europei sulle tematiche del Vecchio continente, simulando laboratori e lavorando anche per trovare soluzioni a prospettive di lavoro future. Nel corso della mattinata sono stati analizzati i modelli di interscambio tra il mondo dell'istruzione e quello del lavoro, affrontando il tema dell'istruzione, del lavoro, della mobilità, delle competenze digitali e del patrimonio storico.