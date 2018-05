Ristrutturazione rianimazione Branca

(ANSA) - GUALDO TADINO (PERUGIA), 25 MAG - Sono cominciati i lavori di adeguamento tecnologico e strutturale del reparto di rianimazione dell'ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino. Dureranno circa due mesi e - spiega l'Usl 1 - permetteranno l'incremento dei posti letto di rianimazione, che dagli attuali sei passeranno ad otto, grazie ad altri 2 posti letto di rianimazione sub-intensiva multidisciplinare. Sarà inoltre realizzato un ambulatorio protetto multidisciplinare.

"Tali opere di ammodernamento - ha spiegato il direttore generale dell'Usl Andrea Casciari - consentiranno di far fronte all'incremento dell'attività soprattutto per i casi particolarmente complessi, come previsto dal piano di riorganizzazione degli ospedali della Usl Umbria 1, al fine di rispettare gli standard previsti dal Decreto Ministeriale 70/2015 per la classificazione delle strutture di primo livello".