Progetto Like all'istituto Perugia 13

Ha coinvolto docenti, esperti esterni e studenti della scuola primaria e della secondaria di primo grado il progetto Like per l'inclusione sociale e la lotta al disagio nel quale è stato impegnato l'istituto comprensivo Perugia 13 di Ponte Valleceppi. Con laboratori in orario extra scolastico con apertura pomeridiana dell'istituto.

Il progetto ha riguardato il learning, apprendimento di nuove competenze nei campi di arte, educazione civica, abilità motorie, strumenti multimediali e di nuove consapevolezze in materia di dinamiche social e sociali; inclusion, gli studenti hanno avuto la possibilità di accedere in maniera personalizzata ai contenuti e alle modalità di svolgimento delle attività; kindness, rispetto e delicatezza per la propria persona, come a quella di ogni altro che li circonda, l'ambiente, la casa, le aule, i rapporti con il resto del mondo; equality, alla base del significato di tutto il progetto è infatti la concezione dell'uguaglianza di ogni essere umano.