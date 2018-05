Privacy: seminario su Gdpr a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - Oltre 500 persone, tra imprenditori e professionisti, hanno partecipato a un seminario tecnico sul Regolamento Ue 2016/679, noto come Gdpr (General Data Protection Regulation), per la protezione dei dati personali dei cittadini, che si è svolto nel Centro congressi della Camera di commercio di Perugia - che ne riferisce in una nota - nell'ambito dell'attività del Pid, Punto di impresa digitale, con la collaborazione del Comitato per l'imprenditorialità femminile e del Comitato per l'imprenditoria giovanile ed il supporto organizzativo dell'Azienda speciale Promocamera.

Oltre ad analizzare i riferimenti normativi, i relatori hanno evidenziato gli aspetti legati alla sicurezza informatica. Le imprese dovranno conformarsi da oggi agli stringenti obblighi imposti. Vista la complessità dei percorsi, tuttavia, il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, ha dichiarato la propria disponibilità ad accompagnare le imprese e i soggetti pubblici in questo passaggio.