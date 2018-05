Marini, grazie presidente Gentiloni

"Grazie Presidente, anche per lo stile": Catiuscia Marini, presidente umbra, ringrazia il premier uscente Paolo Gentiloni per il suo impegno nel post sisma e più in generale alla regione. Lo ha fatto con un post su Facebook nel quale pubblica la foto del loro saluto in occasione della prima visita a Norcia del presidente del Consiglio.

"Voglio ringraziare il Presidente Gentiloni - ha scritto Marini - per il lavoro svolto al Governo, per il sostegno costante e quotidiano alla nostra Regione ed ai Comuni colpiti dal sisma, per la disponibilità all'ascolto e a raccogliere tutte le istanze del territorio, per il sostegno a tanti programmi della nostra regione su infrastrutture, crisi aziendali, beni culturali, trasporti, scuola, area di crisi complessa".