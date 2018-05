Magistrato nuovo direttore 118 Orvieto

Il dottor Cesare Magistrato, 57 anni, orvietano, è stato nominato direttore della struttura complessa del pronto soccorso e 118 dell'ospedale di Orvieto.

Il professionista, da anni in forza all'Usl Umbria 2 - che riferisce della nomina -, vanta un'esperienza di "grande livello" oltre ad una "notevole conoscenza" della realtà territoriale ed ospedaliera. Già responsabile del pronto soccorso e del 118 dell'area orvietana fino al febbraio del 2014, il dr. Magistrato ha gestito nel 2012 il servizio di emergenza-urgenza e le operazioni di soccorso in occasione dell'alluvione che ha colpito il comprensorio. Ha inoltre partecipato a numerosi convegni interregionali e nazionali in qualità di relatore ed è autore di pubblicazioni scientifiche.

Sarà ora impegnato nella ristrutturazione dei servizi dell'unità operativa, punto di accesso al "Santa Maria della Stella" per l'emergenza-urgenza.