Caldo in Umbria, temperature oltre i 30

In Umbria è arrivata l'estate, almeno sotto il profilo delle temperature riportate dal centro funzionale della Protezione civile. Nel pomeriggio di oggi si sono registrati valori anche superiori ai 30 gradi, come a Orvieto (30,8), Foligno e Petrignano (30,1). Colonnina di mercurio tra 7 e 29 gradi praticamente ovunque fatte salve le zone montane.

A Perugia la massima è stata di 28,5, a Terni 28,6. Temperature analoghe a quelle delle altre principali città della regione, come Spoleto, Gubbio, Città di Castello, Todi, Assisi, Amelia e Narni. Sopra i 28 gradi in tutto il lago Trasimeno: all'isola Polvese alle ore 15,30 termometro a 28,5. Sopra i 26 gradi anche a Norcia e Cascia. Stando alle previsioni meteo nella giornata di domani i valori saranno destinati ad alzarsi, sfondando la soglia dei 30 gradi un molte località dell'Umbria dove il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, salvo formazione di addensamenti cumuliformi durante le ore centrali e così anche per la giornata di domenica.