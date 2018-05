"Un calcio al diabete" a C. di Castello

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAG - "Un calcio al diabete...insieme è possibile", è il titolo di una iniziativa in programma sabato 26 e domenica 27 maggio a Città di Castello, per iniziativa del responsabile del servizio di Diabetologia dell'ospedale di Città di Castello, Roberto Norgiolini, e del presidente dello Sporting Club Trestina, Leonardo Bambini, in collaborazione con l'associazione diabetici "Il Cammino". Sabato allo Stadio Bernicchi alle ore 15 prima semifinale Lazio-Trestina; alle 17 seconda semifinale Spal-Gubbio. Domenica alle 10 nella sala consiliare, convegno aperto alla cittadinanza sul diabete Mellito e su scuola e sport. Sempre domenica alle ore 15 finale terzo e quarto posto e alle 17 finale primo e secondo posto. E dalle 10 alle 12, in piazza Gabriotti, controllo gratuito di glicemia e pressione arteriosa.

In Italia sono oltre 3milioni e 500mila i diabetici, circa il 6 per cento della popolazione. A livello locale, sono circa 5.100 le persone che si rivolgono al servizio di diabetologia dell'ospedale tifernate.