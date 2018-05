Nocera, Regione vuole residenza protetta

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAG - "C'è la volontà di sostenere una residenza protetta di 20 posti da realizzare a Nocera Umbra. Non credo che da qui a settembre ci siano i tempi per averla ed assicurare una continuità. Al momento la materia è di competenza dei servizi sociali, e quindi in capo ai Comuni": lo ha detto l'assessore regionale Luca Barberini rispondendo, nel corso della seduta dell'Assemblea legislativa, ai consiglieri Carbonari, Liberati (M5S) e Solinas (Misto-Mdp), i quali hanno chiesto "intervenire finanziariamente a sostegno della casa di riposo di Nocera Umbra, che ospita 10 anziani, a rischio imminente di chiusura".

"Gli ospiti - ha detto Barberini - sono stati certificati da una commissione tecnica come non autosufficienti, e i non autosufficienti devono andare in una residenza protetta. La struttura più vicina e con posti a disposizione è quella di Foligno. Una soluzione transitoria perché la Regione vuole realizzare una residenza protetta"; "gli anziani quindi possono restare in quella struttura fino a settembre".