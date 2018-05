Entro 2018 termine lavori Bocca Trabaria

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAG - "Le procedure di gara saranno avviate in questi giorni. Si stima che la consegna dei lavori avverrà per la fine di luglio e che, stante la delicatezza degli interventi, i lavori termineranno entro il 2018, meteo permettendo visto che si tratta di un passo appenninico": è quanto ha affermato l'assessore regionale alle Infrastrutture, Giuseppe Chianella, rispondendo ai consiglieri della Lega Valerio Mancini ed Emanuele Fiorini, nell'ambito della seduta dell'Assemblea legislativa, sul ripristino della SS73bis di Bocca Trabaria. Chianella ha spiegato che "la frana è stata determinata da infiltrazioni di acqua. Anas ha effettuato una campagna per individuare le modalità del ripristino, il cui costo stimato ammonterà a circa 1 milione. Verranno realizzati una paratia e un muro, con ricostruzione completa della carreggiata. Abbiamo sollecitato, con una interlocuzione quotidiana - ha detto - una riapertura più rapida possibile di questo importante collegamento".