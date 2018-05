Sempre più a cavallo su Via di Francesco

Nuove opportunità per il turismo sostenibile in Umbria. Le prevede un'intesa firmata da dieci Comuni coinvolti nel potenziamento dell'Ippovia slow sulla Via di Francesco.

Obiettivo è di offrire, dopo il percorso a piedi e in bicicletta, agli appassionati del mondo equestre, ma anche di un turismo slow, una nuova modalità di fruizione sostenibile e a basso impatto ambientale della Via di Francesco. Per Sviluppumbria "una delle eccellenze dell'attività di promozione turistica" ha affermato il direttore generale Mauro Agostini.

Alla firma hanno partecipato, oltre ai sindaci dei Comuni già firmatari (Valfabbrica, Assisi, Gubbio, Nocera Umbra) quelli dei Comuni che hanno aderito all'estensione (Pietralunga, Foligno, Spello, Campello sul Clitunno, Trevi, Spoleto).

"Questo risultato - ha detto il vicepresidente della Regione Fabio Paparelli - premia ciò che di buono si è fatto nella riorganizzazione del prodotto turistico dell'Umbria puntando su eventi, cultura, paesaggio ed anche sui cammini".