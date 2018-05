Riunito Comitato sorveglianza Fesr-Fse

Riunione a Todi del Comitato di sorveglianza Fesr-Fse 2014-2020 che ha fatto il punto sullo stato di attuazione dei due Fondi comunitari. Ai lavori ha partecipato anche la presidente della Regione Catiuscia Marini.

"Il Comitato di sorveglianza - ha sottolineato Marini - permette di monitorare la realizzazione delle misure finanziate con i Fondi europei che riguardano l'innovazione e la ricerca, la competitività delle imprese, la formazione professionale, l'istruzione, l'inclusione sociale. Abbiamo un settennato finanziariamente significativo, ma anche con obiettivi ambiziosi sul sistema economico e sociale della nostra regione.

Sicuramente sono state messe a disposizione risorse importanti di cui deve essere accelerata la spesa, in particolare penso a quelle finalizzate ai Comuni per l'Agenda Urbana e quelle dell'Iti per il Trasimeno, ma anche ad alcune risorse significative impegnate per la competitività delle imprese".