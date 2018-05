Squarta portavoce centrodestra Assemblea legislativa

A seguito della decadenza da consigliere regionale di Raffaele Nevi, eletto alla Camera, i capigruppo Marco Squarta (Fdi), Roberto Morroni (FI) ed Emanuele Fiorini (Lega) hanno definito il nuovo assetto delle opposizioni consiliari di centrodestra indicando Squarta quale nuovo "portavoce della coalizione di centrodestra" e designando Morroni presidente del "Comitato per il controllo e la valutazione".

Squarta ha affermato di essere "onorato di assumere l'incarico nell'ambito dell'Assemblea legislativa". "Ringrazio - ha detto - i gruppi consiliari della Lega e di Forza Italia che mi hanno designato e il consigliere Sergio De Vincenzi di Umbria next: è importante che dall'Umbria parta un segnale di unità all'interno del centrodestra, qui peraltro da sempre unito e che ha tutte le carte in regola per la conquista della Regione Umbria nel 2020. Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Umbria next continueranno a fare un'opposizione ferma e costruttiva, ponendoci come alternativa credibile di governo".