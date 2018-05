Marini, aree interne sono opportunità

"La strategia 'aree interne' rappresenta una straordinaria opportunità di crescita e sviluppo del comprensorio orvietano-pievese. Grazie a oltre 12 milioni di euro di risorse pubbliche qui saranno realizzati progetti che sappiano far leva sui punti di forza di questo territorio per superarne debolezze e criticità, contribuendo così a determinare nuovo sviluppo": lo ha detto la presidente della Regione, Catiuscia Marini, intervenuta ad Orvieto al "forum aree interne-Sud Ovest Orvietano". Nel corso del quale è stato illustrato lo stato di avanzamento dei progetti che riguardano la più estesa tra le "aree interne" di tutta Italia, con 20 Comuni.

"Questi luoghi - ha sostenuto Marini - devono continuare ad essere 'luoghi di vita', consentendo a chi qui ci vive di poter guardare a un futuro di crescita e sviluppo. Ed il progetto che riguarda il 'sud ovest orvietano' si innesta in un territorio che non è affatto in ritardo di sviluppo, che ha invece delle grandi potenzialità di crescita".