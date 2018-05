Shalabayeva in tribunale a Perugia

Alma Shalabayeva, la moglie del dissidente kazako Muktar Ablyazov rimpatriata nel 2013 con la figlia Alua e poi entrambe tornate in Italia è arrivata al tribunale di Perugia per essere sentita con la formula dell'incidente probatorio nell'ambito dell'udienza preliminare sul suo presunto rapimento.

La donna, accompagnata dai suoi legali, è entrata nel palazzo di giustizia con passo veloce. Nessuna dichiarazione con i giornalisti in attesa.

L'incidente probatorio si svolge nell'ambito dell'udienza preliminare nella quale il gip esamina la richiesta di rinvio a giudizio, a vario titolo, per sequestro di persona, falso e abuso di ufficio a carico di sette tra funzionari e dirigenti della polizia. Tutti hanno comunque sempre rivendicato la correttezza del loro comportamento.