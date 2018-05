Premiata squadra basket avvocati-magistrati

Il presidente del Consiglio comunale di Perugia Leonardo Varasano ha premiato la squadra di basket composta da avvocati e magistrati di Perugia che hanno partecipato a torneo "Per non dimenticare", organizzato a Reggio Emilia per ricordare le vittime dell'attentato compiuto al palazzo di Giustizia di Milano nel 2015.

Consegnato al capitano Fabrizio Spinelli una riproduzione del il simbolo della città, ed una spilla con il grifo a ciascun componente, come "ringraziamento per aver onorato Perugia,soprattutto in situazioni in cui veniva esaltato l'importante valore della legalità".

Tra i magistrati della squadra anche il consigliere di Cassazione Paolo Micheli. "La partecipazione al torneo - ha detto - ha voluto esprimere vicinanza ai familiari delle vittime di fatti violenti nell'ambito della professione, compresi anche i due magistrati e un impiegato del Tribunale di Perugia aggrediti nel mese di settembre 2017".