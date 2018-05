Nuovi collegamenti per aeroporto Perugia

Nuovi collegamenti dall'aeroporto di Perugia. Dal 2 luglio ogni lunedì e venerdì, sarà infatti operativo il volo con Roma e dal 5 luglio quello per Olbia ogni giovedì e domenica con AliBlue Malta.

Le rotte sono state presentate in una conferenza stampa con Umberto Solimeno, direttore della Sase, la società di gestione dell'aeroporto dell'Umbria.

"Siamo particolarmente orgogliosi di queste nuove tratte che consentiranno di collegare l'Umbria sia con la capitale sia con la meta regina delle vacanze italiane, la Costa Smeralda" ha commentato Teodosio Longo, ceo di AliBlue Malta, compagnia già operativa in Italia dagli scali di Cuneo, Cagliari e Trapani.

I voli - si legge in una nota della compagnia e della Sase - sono acquistabili sul sito www.alibluemalta.com con tariffe di sola andata Perugia-Roma a partire da 50 euro per persona e Perugia-Olbia a partire da 99 euro, tasse aeroportuali, catering, un bagaglio da stiva da 15 chili ed un bagaglio a mano da 5 inclusi.