Mercalli, ecco recupero torre Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 21 MAG - Consolidamento della base e smontaggio controllato della cella campanaria sono le prime due fasi che porteranno, poi, al recupero della torre civica di Norcia. A illustrare, da un punto di vista tecnico, i passaggi da eseguire prima di avviare i lavori di ristrutturazione della torre, è la soprintendente ai Beni culturali dell'Umbria, Marica Mercalli.

Mercalli ha ricordato che la torre comunale "è stato il primo edificio ad essere stato messo in sicurezza subito dopo il sisma, in quanto la cella campanaria rischiava di crollare contro la facciata di San Benedetto rimata miracolosamente in piedi".

Per quanto concerne la Basilica, Mercalli ha detto che a fine mese sarà rafforzato il ponteggio nella controfacciata per poi avviare l'opera di rimozione delle macerie all'interno della Basilica. Operazione che potrebbe essere completata verso ottobre. (ANSA).