Cucinelli recupererà il teatro di Norcia

Dopo la torre civica del palazzo comunale, Brunello Cucinelli, attraverso la sua Fondazione, recupererà in collaborazione con il Comune anche il teatro di Norcia e finanzierà il progetto di restauro del museo della Castellina, edifici lesionati dai terremoti del 2016.

L'annuncio è stato dato al teatro di Solomeo nel corso di una conferenza stampa. Per quanto concerne il teatro la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli si occuperà del recupero degli esterni, mentre il Comune prenderà in carico il rifacimento degli interni. Cucinelli ha annunciato "a sorpresa" l'intervento. La torre civica inizierà ad essere recuperata tra qualche settimana.

"L'avvio dei lavori per la torre e del teatro - ha detto il sindaco Nicola Alemanno - rappresentano un punto di partenza importante per la vita della nostra città".

Cucinelli ha rimarcato l'importanza di "avviare al più presto i lavori così da dare un segno di rinascita culturale, morale ed economica alla comunità di Norcia".