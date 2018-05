Cgil, Cisl e Uil "Al lavoro per Umbria"

Cgil, Cisl e Uil, si sono messi "Al lavoro per l'Umbria", per un nuovo modello economico e sociale di sviluppo regionale, "superando le tante difficoltà accumulate, attraverso la produttività e il lavoro". Vincenzo Sgalla, Ulderico Sbarra e Claudio Bendini, segretari generali dei sindacati, hanno presentato a Perugia un documento unitario con le proposte delle organizzazioni sindacali. Oggetto di un confronto istituzionale promosso dalla presidente della Regione Catiuscia Marini con tutti gli attori sociali.

Il documento, elaborato dai sindacati per accelerare il confronto tra istituzioni e parti sociali dopo una fase di partecipazione e condivisione che sarà avviata anche con lavoratori e cittadini, mette al centro alcune precondizioni fondamentali: lavoro e reddito dignitosi, sicurezza sul lavoro, legalità, turn-over occupazionale "per affrontare l'aggravarsi della disoccupazione giovanile".