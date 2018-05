Anche instagramers protagonisti delle Infiorate Spello

La presenza degli instagramers è la novità che caratterizzerà l'edizione 2018 delle Infiorate di Spello, in programma il 2 e il 3 giugno in occasione del Corpus domini. Manifestazione ora inserita nel calendario italiano dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018.

Gli Instagramers - è stato spiegato in una conferenza stampa a Palazzo Donini -, arriveranno a Spello per condividere con la community le immagini dei colori e le emozioni dell'evento.

Saranno un centinaio e parteciperanno al primo Instameet.

Previsto anche un contest #instainfiorate che contribuirà a far conoscere le Infiorate nel mondo.

Fra le conferme il concorso Finestre, balconi e vicoli fioriti che trasformerà Spello - è stato detto - in una "città giardino" e il legame con le scuole. Fra le 2 mila persone coinvolte per la realizzazione dei quasi 2 chilometri di tappeti e quadri floreali, ci sono infatti anche 500 bambini e ragazzi, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado.