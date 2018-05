Si cerca soluzione sosta a Castelluccio

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - A Castelluccio di Norcia torna la "grana" dei parcheggi in vista della prossima fioritura che richiama, ogni anno, migliaia di turisti da tutto il mondo. Se ne è discusso in una riunione in prefettura di Perugia a seguito della sentenza del Commissario nazionale agli usi civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana che ha sancito l'impossibilità di adibire i terreni ad aree parcheggio.

Il Commissario si era pronunciato dopo il sequestro di un'area che era stata destinata alla sosta dei mezzi, prima degli eventi sismici, proprio in occasione della fioritura. Il paradosso è che una volta ripristinati i collegamenti per il borgo terremotato, sul Pian Grande non ci sarebbero spazi dove far fermare i veicoli. Al tavolo in prefettura ne hanno discusso, fra gli altri, con il sindaco Nicola Alemanno, il prefetto Raffaele Cannizzaro, la Regione Umbria, la Provincia, l'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini, rappresentanti dell'Anas e della Provincia di Macerata e le forze di polizia.