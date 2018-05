Allarme per velivolo dopo un guasto

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - Sarebbe dovuto ad un guasto della strumentazione, il mancato segnale che oggi ha fatto scattare l'allarme nella zona del Trasimeno per le sorti di un piccolo velivolo. Allarme che, secondo quanto si è appreso, sarebbe quindi rientrato.

Gli stessi vigili del fuoco, intervenuti sul posto, nell'area di Sant'Arcangelo di Magione, con diversi mezzi, un gommone ed un elicottero, hanno confermato di non aver riscontrato nulla di anomalo. Le ricerche hanno quindi dato esito negativo.

Secondo quanto si è potuto apprendere, un velivolo stamani sarebbe atterrato "pesantemente", senza conseguenze per le persone, sembra sempre nella zona, a Monte Melino, in provincia di Perugia. La manovra avrebbe tuttavia provocato il guasto al mezzo, a causa del quale è poi scattato l'allarme.