Start up civica Blu-Bella Libera Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAG - "Blu-Bella Libera Umbria" è la nuova start up civica della politica umbra. A presentarla a Perugia le oltre 20 persone - cittadini che si definiscono "amanti dell'Umbria" - promotrici dell'iniziativa "capitanata" dalla presidente, Adriana Galgano. "Crediamo nell'innovazione, vogliamo rinnovare la politica e fare dell'Umbria una regione dove sia facile trovare lavoro e per questo abbiamo creato Blu, la start up della politica regionale" ha affermato l'imprenditrice, deputata civica per l'Umbria nella legislatura appena conclusasi. Luogo scelto per la presentazione, il cinema e teatro Sant'Angelo, per dimostrare anche - è stato detto - "la vicinanza al mondo delle imprese creative".

Il progetto, che nasce come "avanguardia aperta a tutti coloro che amano l'Umbria per farne una regione in cui si possa studiare, lavorare, viaggiare e vivere con soddisfazione", per il suo avvio punta anche su una raccolta di fondi a cui è possibile accedere e partecipare dal sito www.produzionidalbasso.com.