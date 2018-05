Marco Bocci e Laura Chiatti al Chianelli

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAG - Marco Bocci e Laura Chiatti in visita al Residence "Daniele Chianelli" di Perugia. I due attori, da sempre vicini al Comitato che si prende cura di bambini e adulti malati di leucemie, linfomi e tumori, si sono intrattenuti con i pazienti e con i loro familiari, hanno chiacchierato, fatto fotografie e consegnato regali.

Laura e Marco hanno fatto sapere che anche quest'anno devolveranno il loro 5 per mille, in sede di dichiarazione dei redditi, al Comitato: un gesto che permetterà di sostenere la ricerca, assistere i malati e i loro familiari, oltre che contribuire all'acquisto di macchinari e al supporto di tanti ricercatori.