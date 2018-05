Cucinelli a Norcia con 500 collaboratori

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 18 MAG - Brunello Cucinelli ha portato a Norcia, stamani, circa 500 suoi collaboratori provenienti da tutto il mondo. La visita, fortemente voluta dallo stesso imprenditore del cachemire umbro, ha lo scopo di far vivere la spiritualità dei luoghi della città natale di San Benedetto, patrono d'Europa e la loro bellezza, ferita dagli eventi sismici del 2016.

"Avere nella nostra città un gruppo così ampio e importante di giovani ci dona energia e vitalità di cui sentivamo veramente bisogno", ha detto il sindaco Nicola Alemanno, accogliendo Cucinelli e l'intera delegazione. "E' l'ennesimo grande regalo - ha aggiunto - che Brunello dona alla nostra comunità. Insieme a Cucinelli vorremmo osare molto nella ricostruzione che ci attende e lo ringraziamo di cuore per quanto fa per noi".

Intanto lunedì 21 maggio, alle 11, a Solomeo, Cucinelli e Alemanno incontreranno la stampa per comunicare lo stato dell'arte in merito alla ricostruzione di alcuni edifici della città.