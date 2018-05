Cascia collabora con Iuav Venezia

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 18 MAG - Gli studenti dell'Università Iuav di Venezia ridisegneranno l'accesso al centro storico di Cascia danneggiato dal sisma.

E' il primo passo di una collaborazione tra l'ateneo e l'amministrazione comunale che è stata ratificata in una convenzione quadro. A darne notizia è il Comune della città di Santa Rita. Del progetto si è discusso nel corso di un incontro a Venezia tra il rettore Alberto Ferlenga, il sindaco Mario De Carolis e gli assessori Gino Emili e Daniela Benedetti. Il lavoro di studio si inserisce nell'ambito del Workshop Wave 2018, e gli studenti chiamati a collaborare saranno guidati da un team di architetti cileni già premiati da grandi risultati nella ricostruzione di Valparaiso dopo il terremoto del 2010. Il progetto metterà in seguito al lavoro un gruppo di docenti e ricercatori Iuav sull'indirizzo della ricostruzione e sullo sviluppo di soluzioni complesse per favorire anche il rilancio dell'economia locale.