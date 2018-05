Partecipazione sulla richiesta di maggiore autonomia per la Regione

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAG - La Prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Andrea Smacchi, è stata convocata per venerdì 18 maggio, per la partecipazione di istituzioni, associazioni, corpi sociali, sull'atto "Attivazione procedure per l'attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme e condizioni di autonomia, ex art.

116, terzo comma, della Costituzione".

La seduta , che si terrà alle ore 10.30 nella sala Brugnoli di palazzo Cesaroni, potrà essere seguita in diretta streaming sul canale youtube (https://goo.gl/GWxLm8) e sul sito istituzionale Alumbria.it.