Enel, uso domestico residente tutte Sae

Tutte le casette Sae saranno fatturate come uso domestico residente, a prescindere dalla dicitura (residente o non residente) sul contratto. A rassicurare sull'applicazione della tariffa i cittadini di Norcia è la stessa Enel.

L'azienda ha infatti inviato una nota di chiarimento al sindaco Nicola Alemanno, dopo che il Comune aveva chiesto spiegazioni sulla dicitura di alcuni contratti. Enel ha chiarito che la delibera "Arera" prevede l'applicazione della tariffa residente ai clienti domiciliati nelle abitazioni di emergenza per l'intero periodo di permanenza nelle stesse. Quanto alle comunicazioni che alcuni clienti stanno ricevendo, la società ha spiegato che sono la copia cartacea dei contratti per coloro che hanno richiesto l'attivazione per via telefonica. I clienti che invece lo hanno fatto direttamente nei presidi organizzati ad hoc nel comune di Norcia, avendo firmato direttamente in loco il contratto, non riceveranno ulteriori comunicazioni.