Corso Cersal su malattie infettive

Le recenti emergenze infettive, in particolare l'epidemia di Chikungunya e di influenza aviaria, i casi di malaria, hanno evidenziato l'importanza di essere informati e preparati, ma anche di considerare il contesto nazionale in funzione di una condivisione delle conoscenze tra i settori medico-veterinario e della promozione di collaborazione e integrazione per definire strategie di intervento integrate e "OneHealth". Con questo obiettivo Cersal (Centro di Ricerca e formazione per la Salute unica e l'Alimentazione), Regione Umbria, Università di Perugia, Azienda Usl Umbria 2, in collaborazione con la Scuola di Amministrazione Pubblica di Villa Umbria, hanno promosso ad Orvieto il corso di formazione "Malattie infettive emergenti e riemergenti".

Apprezzamento è stato espresso anche dall'assessore regionale alla Salute Luca Barberini che ha sottolineato come il Cersal "rappresenti un centro di riferimento per la ricerca, la convegnistica e la formazione nell'ambito della salute globale".