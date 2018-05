Contratti Enel da non residente a Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 17 MAG - Contratti Enel da "non residente" per alcuni abitanti di Norcia che vivono nelle casette Sae e questo potrebbe implicare l'applicazione di una tariffa più alta. A segnalare l'anomalia è l'amministrazione comunale attraverso una nota stampa.

"Si fa presente - scrive il Comune - che stanno arrivando delle lettere in cui è riportato il codice del contratto stipulato per la fornitura e il Pod, un codice alfanumerico, costituito da 14 caratteri ed inizia con le lettere IT, che identifica in maniera univoca il punto di prelievo dell'energia elettrica dalla rete nazionale. In alcune note pervenute, alla voce 'tipologia di contratto' - spiega l'amministrazione - risulta essere scritto 'non residente' e ciò potrebbe comportare una tariffazione diversa e forse di poco maggiore". Chiunque dovesse riscontrare "tale dicitura si rivolga al Comune, presso l'ufficio del servizio civile, indicando il codice Pod relativo alla propria fornitura".