Caritas, aumentate 50% richieste aiuto

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAG - Ogni settimana, in media, si recano al Centro di ascolto della Caritas di Perugia, al Villaggio della carità, 80 persone, un numero cresciuto del 50% dall'inizio della crisi. E sempre più numerose sono le famiglie italiane (circa il 40%).

Le crescenti richieste di aiuto anche per pagare le utenze domestiche ha indotto la Caritas a riproporre un nuovo "Incontro sui consumi domestici". Il primo si tenne nel 2015.

Il secondo incontro è in programma lunedì 28 maggio, alle ore 17, nella "Sala Don Giacomo Rossi" del Villaggio della carità (via Montemalbe 1 - zona via Cortonese). L'incontro rientra tra le attività del servizio "Il Grillo parlante" (operativo il giovedì pomeriggio, dalle ore 15 alle 18), tra i cui obiettivi quelli dell'educazione al risparmio e contro lo spreco alimentare. L'"Incontro sui consumi domestici" si avvale della collaborazione delle Acli provinciali.

Per partecipare occorre iscriversi (da venerdì 18 a lunedì 28 telefonando allo 075.5733666 dalle ore 9 alle 12.30).