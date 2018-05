Si ricorda a Terni Battaglia altipiani

Tutto pronto a Terni in vista degli eventi organizzati, il 17 e 18 maggio, in occasione del 102/o anniversario della Battaglia degli altipiani della prima Guerra mondiale, ricorrenza per celebrare la festa dell'Arma dei Trasporti e materiali dell'esercito (già Corpo Automobilistico).

La battaglia è considerata infatti la pietra miliare della storia degli autieri, con i primi trasporti strategici per il trasferimento con autocarri di centinaia di migliaia di soldati dal fronte orientale a quello nord, per contrastare e bloccare la Strafexpedition austro-ungarica del generale Conrad.

Le celebrazioni prenderanno il via il 17 maggio alle 11 con l'inaugurazione della mostra sul tema 'Il ruolo della donna durante la grande Guerra' presso palazzo Mazzancolli, allestita in collaborazione con l'Archivio di Stato.