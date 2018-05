Rana presidente sezione fallimentare tribunale Perugia

Il giudice Umberto Rana ha assunto ufficialmente l'incarico di presidente della terza sezione civile, quella fallimentare, del tribunale di Perugia.

Il magistrato si è occupato in passato di importanti procedimenti. Rana venne tra l'altro ferito a coltellate il 25 settembre scorso negli uffici di piazza Matteotti insieme alla collega Francesca Altrui. In seguito a quell'aggressione, per la quale è stato condannato a 12 anni di reclusione Roberto Ferracci, sono stati ulteriromente intensificati i controlli e la vigilanza agli ingressi degli uffici giudiziari.