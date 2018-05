Fermato con coltello ingresso tribunale

Denunciato a piede libero dai carabinieri per porto d'oggetti atti a offendere un romeno di 46 anni fermato all'ingresso del tribunale penale di Perugia con un coltello nel marsupio.

L'utensile, con una lama di 10 centimetri, è stato notato dagli addetti alla vigilanza attraverso il metal detector. Lo straniero doveva comparire come imputato in un processo per guida in stato di ebbrezza. Con gli investigatori ha sostenuto di portare sempre con sé il coltello per questioni professionali lavorando in un autolavaggio.

Dagli accertamenti dei carabinieri non sono emersi altri motivi particolari per i quali l'uomo avesse con sé il coltello.