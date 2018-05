Da imprese Perugia 11 mila contratti

Nel trimestre maggio-luglio il sistema delle imprese della provincia di Perugia prevede di attivare 11.310 contratti di lavoro. Il 25,4% delle imprese che intendono assumere incontra però difficoltà a trovare i profili desiderati (i lavoratori più difficili da reperire sono i tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione, i conduttori di macchinari mobili e gli operai nelle attività metalmeccaniche e elettromeccaniche. E emerge dai dati sui bisogni occupazionali elaborati dal sistema Excelsior e resi noti dalla Camera di commercio del capoluogo umbro.

Le entrate al lavoro previste nel solo mese di maggio saranno 3.460, in contrazione rispetto ad aprile del 10,5%, 410 posti in meno come valore assoluto. Il 27% dei contratti attivati in questo mese - spiega la Camera di commercio in una nota - sarà stabile, ossia a tempo indeterminato e di apprendistato (in crescita di due punti rispetto ad aprile), a fronte di un 73% del totale rappresentato da contratti a tempo determinato.