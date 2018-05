Ai giardini del Frontone Street food festival

Ai nastri di partenza la quarta edizione di "Street food festival Perugia", che consacra allo "street style" uno dei quartieri più originali e creativi del centro storico e che da quest'anno si arricchisce di nuovi contenuti legati non soltanto al cibo da strada: dal 17 al 20 maggio nei giardini del Frontone di Perugia la strada diventa uno stile di vita, luogo di ispirazione, luogo di incontro dove si incrociano insieme al cibo di strada, street art, street band e altre autentiche espressioni della cultura e della socialità.

Per i "food lover" e per chiunque voglia dedicarsi una pausa pranzo, una merenda e una cena all'aperto in compagnia, gli stand enogastromici aprono ogni giorno dalle ore 12 fino alle 24 con tanti produttori dall'Italia e dal mondo selezionati per qualità e tipicità.