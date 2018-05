Visite a Terni contro ipertensione

In occasione della giornata mondiale contro l'ipertensione arteriosa, i medici del Centro dedicato presso la struttura complessa di Medicina interna dell'Azienda ospedaliera di Terni, giovedì, dalle 10 alle 16, negli ambulatori al quinto piano del complesso ospedaliero eseguiranno misurazioni gratuite della pressione arteriosa e forniranno informazioni su comportamenti e stili di vita che aiutano a ridurre il rischio di sviluppare la patologia.

L'iniziativa in Italia è coordinata dalla Siia (Società italiana dell'ipertensione arteriosa) e si svolge a livello mondiale in collaborazione con la World hypertension league. La struttura complessa universitaria di Medicina interna, che da un mese è diretta dal prof. Gaetano Vaudo, partecipa a questa iniziativa per il quinto anno consecutivo e svolge, presso l'Azienda ospedaliera di Terni, ampia attività ambulatoriale specialistica nel campo della prevenzione cardiovascolare, attraverso visite specialistiche e servizi di diagnostica strumentale.