Porzi, festa Ceri Gubbio simbolo Umbria

"Nel giorno più bello per Gubbio, il mio sentito augurio alla città e alla regione tutta, perché la Festa dei Ceri, che da 45 anni è anche il il simbolo della Regione, sia vissuta all'insegna della serenità e della concordia, e quale occasione di rilancio anche turistico per l'Umbria": così la presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, che oggi parteciperà ai festeggiamenti eugubini.

"Una grandissima Festa di piazza e di popolo - ha detto la presidente Porzi - che da anni riempie il cuore degli eugubini, di tutti gli umbri e di tutti i visitatori che rimangono stregati dalla forza e dal legami profondi con le radici, e dalla straordinaria atmosfera che si respira a Gubbio in questi giorni".