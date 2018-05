Progetto Tv comunità per aree sisma

Si pone l'obiettivo di far sì che, attraverso la comunicazione delle iniziative territoriali sui più svariati temi, si possa contribuire alla valorizzazione delle zone colpite dal terremoto ed al rilancio dell'economia il progetto 'Tv di comunità 2018' dal titolo 'Raccontare per ricostruire', promosso dal Corecom Umbria. Iniziativa presentata a Roma.

"L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i Corecom di Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo sono uniti per un unico comune obiettivo: supportare i territori colpiti dal sisma nel 2016" ha detto il presidente Agcom, Angelo Marcello Cardani.

Il progetto è destinato ad emittenti televisive e radiofoniche locali, che potranno consultare il bando regionale sul sito del proprio Corecom. "L'Agcom ha dato a suo tempo il proprio contributo alla ripresa attraverso un'interpretazione quanto mai estensiva delle norme di legge sulle agevolazioni per i titolari delle utenze telefoniche" ha sottolineato il Commissario dell'Autorità Francesco Posteraro.