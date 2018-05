Incidente stradale a Norcia, due feriti

Grave incidente stradale sulla statale 685 "Tre Valli Umbre" all'altezza della zona industriale di Norcia, che è stata chiusa temporaneamente al traffico per un tratto, come fa sapere Anas. Coinvolte due auto e sono rimaste ferite altrettante persone. Più serie le condizioni di un ventiduenne per il quale si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso all'ospedale di Perugia. Le sue condizioni sarebbero molto gravi, stando a quanto si è appreso dall'Azienda ospedaliera.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9,40. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di Norcia per stabilire le cause e la dinamica esatta.

A prestare i primi soccorsi il personale del 118 e i vigili del fuoco della città.