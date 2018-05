Due feriti per auto finita in fosso

Due persone sono state soccorse nella notte dai vigili del fuoco, a Terni, dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è finita in un fosso dopo che il conducente ne aveva perso il controllo.

L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Omega, nella zona di Gabelletta. A bordo della Ford Ka un settantenne e una sessantaquatrenne, feriti in maniera non grave.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia per i rilievi.