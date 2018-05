Celebrati 10 anni Hospice Perugia

Celebrati alla Sala dei Notari i dieci anni di attività dell'Hospice "La casa nel parco" di Perugia. Alla presenza di oltre 500 persone, sono intervenuti, Pasquale Parise, direttore sanitario della Usl Umbria 1, Edi Cicchi, assessore ai Servizi sociali del Comune di Perugia, Susanna Perazzini, responsabile della struttura, Antonello Sterlini, presidente dell'associazione Con Noi onlus.

La serata è stata allietata dall'esibizione del gruppo musicale Cherries on a swing set e dalla performance degli attori Michael Crisantemi e Sante Paolacci.

L'Hospice, nel Parco Santa Margherita, è una struttura residenziale che - spiega la Usl - accoglie persone per le quali ogni terapia volta alla guarigione non è più possibile, fornendo sostegno anche ai familiari, durante la malattia. Una delle attività considerate più preziose, è comunque l'assistenza al lutto, fornita dagli psicologi, attraverso incontri in gruppo per bambini, adolescenti e adulti, per affrontare e contenere il disagio.