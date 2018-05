Arrestato con 19 dosi eroina e cocaina

Diciannove dosi di droga, tra eroina e cocaina, oltre a 900 euro in contanti, sono state sequestrate ad un napoletano di 45 anni, arrestato dalla polizia a Terni.

In base a quanto riferisce la questura l'uomo - già inquisito in passato per reati in materia di stupefacenti - è stato notato dagli agenti della squadra mobile spostarsi frequentemente da un bar del centro all'altro, dove veniva raggiunto da alcuni giovani. Una volta seguito, il quarantacinquenne è stato sorpreso dai poliziotti spacciare due dosi ad una coppia nei pressi di piazza Tacito. Subito bloccato, indosso gli sono state trovate in totale 11 dosi di eroina e sette di cocaina, oltre ai soldi, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

L'arresto, convalidato dal giudice, è avvenuto nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di controllo del fine settimana predisposti dal questore, Antonino Messineo.