Cantina Terre Margaritelli, vino e arte

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAG - Vino e arte è il binomio scelto dalla Cantina Terre Margaritelli per festeggiare i 50 anni della Doc Torgiano, una tra le cinque Denominazioni di origine controllata storiche italiane.

A Villa Spinola di Perugia è stato così presentato il progetto "Pinturicchio - Torgiano Rosso Riserva", un vino firmato dall'enologo Riccardo Cotarella. Nella sede della Fondazione Gugliemo Giordano, nata dalla volontà della famiglia Margaritelli, si è tenuta con una degustazione l'anteprima di questo vino che, tutt'ora in lavorazione e in affinamento nelle sue barriques, sarà pronto per il 2020 (altro anno di anniversario per Torgiano, quello della Docg) e con in etichetta l'opera del Pinturicchio raffigurante "Il Bambin Gesù delle mani", di proprietà della stessa Fondazione dal 2004 e che nasconde una storia molto affascinante. Intanto, per il momento, solo un'anteprima per celebrare la Doc Torgiano e per assaggiare così un vino "che punta ad elevare ulteriormente il Torgiano Rosso Riserva Doc della Cantina, il Freccia degli Scacchi", come ha sottolineato Federico Bibi per Terre Margaritelli.