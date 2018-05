A Castelluccio maxi-piano demolizioni

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAG - A Castelluccio di Norcia scatta il maxi-piano di demolizioni degli edifici irrimediabilmente lesionati dai terremoti del 2016. Il sindaco Nicola Alemanno ha emesso un'ordinanza che prevede l'abbattimento di ben 18 immobili così da proseguire nella messa in sicurezza del borgo dei Sibillini. Contestualmente alle demolizioni è stata ordinata la rimozione delle macerie. Intanto a Castelluccio continuano i lavori per la realizzazione del "deltaplano" per la delocalizzazione di otto ristoranti che erano presenti in paese prima del sisma. In via di completamento la realizzazione dei tre caseifici. Ancora da avviare, invece, le opere di urbanizzazione per le casette Sae.