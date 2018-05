Pallavolo. Champions, finale Kazan-Lube

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - E' Zenit Kazan-Lube Civitanova la finale della Champions League di volley, la cui Final Four si sta svolgendo proprio nella città russa. Nella prima semifinale di oggi, la Lube ha battuto i polacchi dello Zaksa Kozle, allenati da Andrea Gardini, per 3-1 (25-21, 22-25, 25-15, 25-18), mentre nella seconda i campioni in carica del Kazan hanno superato la Sir Colussi Perugia per 3-0 (25-22, 25-20, 25-20).

La finale Zenit-Lube di domani è in programma a partire dalle 18 ora italiana.