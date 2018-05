Lega, Governo non agisca su caccia

"Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni necessarie all'attuazione e all'adeguamento della normativa nazionale alla nuova direttiva dell'Ue relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco e delle loro componenti essenziali.

Purtroppo il Governo non si è limitato al mero recepimento di quanto dovuto, ma ha inserito misure gravemente penalizzanti per l'intero comparto colpendo cacciatori, associazioni sportive e imprese. L'attuale governo non deve adottare alcun regolamento e chiediamo che ad occuparsene sia il prossimo". Così i parlamentari leghisti presenti al 'Caccia Village', Luca Briziarelli, Simone Pillon, Virginio Caparvi e Riccardo Augusto Marchetti. "La Lega - annunciano - si impegna ad aprire un confronto con le associazioni venatorie, le società sportive e i produttori di armi per adottare un piano strategico di rilancio del settore che negli ultimi anni è stato colpito da scelte politiche meramente ideologiche. Con noi la rotta si invertirà".