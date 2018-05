In otto candidati sindaco di Terni

Sono otto i candidati sindaco di Terni alle prossime elezioni amministrative di giugno.

Sono infatti scaduti i termini per la presentazione delle liste, 13 in totale.

Per il centrosinistra il candidato è Paolo Angeletti, sostenuto dalle liste del Pd e di Terni Immagina, mentre per il centrodestra è in corsa Leonardo Latini con cinque liste collegate, Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Popolo della Famiglia e Terni Civica. Thomas De Luca è invece il candidato del Movimento Cinque Stelle, Alessandro Gentiletti della lista Senso Civico, espressione di Leu e dell'associazione Terni Valley. Gli altri candidati sono Andrea Rosati per la lista civica Terni Prima, Piergiorgio Bonomi per Casapound, Emiliano Camuzzi per Potere al popolo e Mariano De Persio per il Partito comunista.

Poco meno di 380, in totale, i candidati a consigliere, mentre saranno oltre 84 mila gli elettori chiamati alle urne il prossimo 10 giugno.